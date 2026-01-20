martedì, 20 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiI Gemelli di Guidonia con “Intelligenza Musicale 2.0” sul palco del Michelangelo...





I Gemelli di Guidonia con “Intelligenza Musicale 2.0” sul palco del Michelangelo di Modena

AppuntamentiModena
Tempo di lettura Less than 1 min.

Uno spettacolo tra musica, comicità e tecnologia in un mix irresistibile, dove anche il pubblico diventa parte del divertimento

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nella scorsa stagione teatrale il pubblico si è divertito molto e il “passaparola” lo ha reso un successo, ora i Gemelli di Guidonia tornano sul palco con “Intelligenza Musicale 2.0”, un concentrato di comicità, musica e tecnologia che si fondono in un’esperienza interattiva sorprendente. Un viaggio tra musica, ironia e innovazione che mette al centro il rapporto, sempre più complesso e divertente, tra l’essere umano e la tecnologia.

Scritto dai fratelli Eduardo, Gino e Pacifico Acciarino, con Massimiliano Papaleo, che ne ha curato anche la regia, “Intelligenza Musicale 2.0” è presentato da Lorenzo Paolucci, in anteprima il 16 ottobre al Teatro Augusteo di Salerno, in occasione della 37ª edizione del prestigioso Premio Charlot.

Il tour, che prosegue in tutta Italia, il 23 gennaio sbarca al Teatro Michelangelo di Modena.

Per info e biglietti: https://www.gemellidiguidonia.com/

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.