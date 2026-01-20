I Gemelli di Guidonia con “Intelligenza Musicale 2.0” sul palco del Michelangelo di Modena

Nella scorsa stagione teatrale il pubblico si è divertito molto e il “passaparola” lo ha reso un successo, ora i Gemelli di Guidonia tornano sul palco con “Intelligenza Musicale 2.0”, un concentrato di comicità, musica e tecnologia che si fondono in un’esperienza interattiva sorprendente. Un viaggio tra musica, ironia e innovazione che mette al centro il rapporto, sempre più complesso e divertente, tra l’essere umano e la tecnologia.

Scritto dai fratelli Eduardo, Gino e Pacifico Acciarino, con Massimiliano Papaleo, che ne ha curato anche la regia, “Intelligenza Musicale 2.0” è presentato da Lorenzo Paolucci, in anteprima il 16 ottobre al Teatro Augusteo di Salerno, in occasione della 37ª edizione del prestigioso Premio Charlot.

Il tour, che prosegue in tutta Italia, il 23 gennaio sbarca al Teatro Michelangelo di Modena.

Per info e biglietti: https://www.gemellidiguidonia.com/