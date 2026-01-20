martedì, 20 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
I Carabinieri di Modena intensificano i controlli presso gli istituti scolastici e le fermate dei mezzi pubblici

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
Prosegue l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Modena nel garantire la tutela degli studenti e del personale scolastico. In linea con le iniziative promosse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’Arma ha ulteriormente consolidato i servizi di vigilanza preventiva sul territorio.

L’attività, inserita in un più ampio piano di monitoraggio urbano, si concentra strategicamente nelle fasce orarie di apertura e chiusura dei plessi scolastici. I militari sono presenti non solo all’esterno degli istituti, ma anche presso le principali fermate degli autobus e gli snodi del trasporto pubblico, naturali luoghi di aggregazione giovanile.

I servizi, finalizzati a prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti e a contrastare fenomeni di microcriminalità, sono svolti da pattuglie in uniforme e da militari in abiti civili.

I controlli proseguiranno con regolarità per tutto l’anno scolastico, allo scopo di garantire che il percorso formativo dei giovani modenesi possa svolgersi in una cornice di sicurezza.

















Redazione 1

