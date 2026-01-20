Diversi eventi proposti dal Comune di Castelnovo Monti in vista della Giornata della Memoria

L’amministrazione comunale di Castelnovo ha organizzato una serie di eventi per celebrare la Giornata della Memoria, nella consapevolezza che trasmettere il ricordo di ciò che è stato, in particolare alle giovani generazioni, è uno strumento indispensabile per capire il presente e camminare verso il futuro.

Afferma l’Assessora alla cultura di Castelnovo, Erica Spadaccini: “La Giornata della memoria è sempre un grande momento di riflessione e di condivisione. Anche quest’anno lo celebreremo in un arco temporale abbastanza esteso, dal 15 gennaio al 28 febbraio. Arco la cui forma, se ci pensiamo, suggerisce due braccia aperte in procinto di abbracciare. Avremo molte occasioni di ascolto, visione, dialogo e cammino per tutte le età. Abbiamo dato particolare attenzione alle scuole, dalla primaria alle superiori, tutto in una modalità collettiva perchè la prima cosa che si impara, nel praticare la memoria, è proprio questa: la memoria è tale se condivisa. E camminare insieme, ascoltando la storia e le storie di quel momento tragico, anche quelle dei nostri deportati, è un primo passo verso la pace, che non a caso ha i colori dell’arcobaleno, il grande arco colorato che unisce orizzonti in un grande abbraccio”.

Il programma delle iniziative ha visto al Teatro Bismantova la proiezione del film di James Vanderbilt “Norimberga”, sul processo ai gerarchi nazisti tenuto in Germania nel 1945-46: proposto in orario serale, il 27 gennaio sarà proiettato alla mattina per le scuole.

Il 24 gennaio verrà posta una targa presso la fontana dell’Albiaccio, alle ore 10.30, in ricordo di Agostino Giampellegrini, ucciso dai nazifascisti l’11 marzo 1945. Interverranno il sindaco Emanuele Ferrari, l’assessora Spadaccini, Wassili Orlandi dell’Anpi e Chiara Torcianti di Istoreco. Agostino Giampellegrini fu assassinato alle porte di Castelnovo nell’ambito di una rappresaglia nazifascista, insieme a Mario Colombari e Lea Giansoldati, per i quali sono state già posate targhe commemorative negli anni scorsi.

Il 29 gennaio al Teatro Bismantova, per la stagione 2025 – 2026, è in programma lo spettacolo “La vittoria è la balia del vinti”, con Cristiana Capotondi, scritto e diretto da Marco Bonini, con musiche di Jonis Bascir (ore 21, info Teatro Bismantova, www.teatrobismantova.it). Lo spettacolo è tratto da una storia vera, raccontata come una fiaba. Una mamma accompagna la sua bambina nel sonno, evocando il ricordo di un episodio vissuto dalla bisnonna durante la Seconda guerra mondiale. È il 25 settembre 1943. Firenze viene colpita da un devastante bombardamento: 36 aerei Wellington inglesi mancano l’obiettivo militare, centrando invece aree civili, provocando centinaia di vittime. In quella notte terribile, la giovane Vittoria, rifugiata nelle cantine di Palazzo Pitti, compie un gesto di straordinaria umanità: decide di allattare i gemelli della balia, rimasta senza latte per lo shock.

Nel corso del mese di gennaio poi, sono in programma mattinate dedicate alla pulizia delle Pietre d’inciampo presenti a Castelnovo, con le classi delle scuola primaria dell’istituto comprensivo di Castelnovo Monti, a cura della Giunta. Le Pietre d’inciampo sono sanpietrini coperti con una lastra di ottone di 10 per 10 cm. Chi ci si imbatte si trova di fronte a una nuova storia da conoscere, di persone deportate negli anni della guerra e mai tornate nelle loro case.

Infine il 28 febbraio sarà inaugurato un cartello informativo, all’Isolato Maestà, proprio sul sentiero delle Pietre d’inciampo presenti sul territorio comunale. Un landmark informativo con l’itinerario, realizzato in collaborazione con Istoreco. Dalle ore 10 sono previsti interventi del sindaco Emanuele Ferrari e dell’assessora Erica Spadaccini.

Per informazioni sulle varie iniziative: Biblioteca Crovi tel. 0522 610204.