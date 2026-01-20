Carpi, “Parlane con il sindaco”: l’appuntamento è a Cortile

Terzo appuntamento con l’iniziativa “Parlane con il sindaco” che mercoledì 28 gennaio porterà a Cortile il sindaco Riccardo Righi e tutta la giunta comunale per incontrare i cittadini della frazione e di San Martino Secchia.

Prosegue, dunque, dopo gli appuntamenti di Fossoli e di San Marino, il percorso che porta fisicamente l’amministrazione nei luoghi della vita quotidiana delle persone, nei quartieri e nelle frazioni con l’obiettivo di adottare un modo nuovo e più accessibile di rapportarsi con il territorio.

Mercoledì 28 gennaio, sindaco e assessori incontreranno cittadini, associazioni, esercizi commerciali e attività produttive: dalle 10 sono in programma le visite agli esercizi commerciali e alle imprese. Nel pomeriggio, dalle 17.30 alle 19, chi lo desidera potrà prenotare un colloquio personale. La prenotazione avviene scrivendo una mail (all’indirizzo: parlaneconilsindaco@comune.carpi.mo.it) con specificato nome, cognome, contatti e argomento del colloquio.

La giornata si concluderà con un’assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini, alle 20.30, nella sede del circolo Arci “U. Barbaro” (in via Chiesa Cortile 27).