Alcune delle chiusure previste su A1, A13 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Monte Mario”, dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna. Si precisa che la stazione di Sasso Marconi nord resterà regolarmente aperta in entrata verso Bologna e aperta anche l’area di servizio “Cantagallo est”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Nuova Porrettana, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità: dalle 20:00 di venerdì 23 alle 8:00 di sabato 24 gennaio sarà chiuso il tratto Altedo-Bologna Interporto, verso Bologna. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 a Bologna Interporto.

Dalle 20:00 di sabato 24 alle 8:00 di domenica 25 gennaio sarà chiuso il tratto Bologna Interporto Altedo, verso Padova. L’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di sabato 24 alle 8:00 di domenica 25 gennaio. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova, verso la A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, la stazione di Bologna Fiera sarà chiusa in entrata verso la A1 Milano-Napoli e la A13 Bologna-Padova e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto: chi proviene da Ancona ed è diretto verso Milano/Firenze/Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale e rientrare alle seguenti stazioni:

per chi è diretto verso Padova, rientrare in A13 a Bologna Arcoveggio; per chi è diretto verso Milano, dopo aver percorso la Tangenziale, proseguire sul Ramo verde ed entrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, verso Milano; per chi è diretto verso Firenze, rientrare sul Raccordo di Casalecchio dalla stazione di Bologna Casalecchio.

per la chiusura della stazione di Bologna Fiera: verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13; verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14; verso Firenze: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.