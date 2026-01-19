Tutti in aula magna per il torneo di scacchi: grande successo di partecipazione per l’iniziativa di Multisport ne’ Monti

E’ sabato mattina e da quando nelle scuole secondarie di primo grado di Castelnovo è subentrata la formula dell’orario a tempo pieno le aule sono vuote, le luci sono spente, ma gli scacchi hanno ridato vita all’Aula Magna dell’IC Bismantova. Grazie al progetto Multisport ne’ Monti, al Circolo Ippogrifo, alla biblioteca Crovi ed alla sezione scacchi della Polisportiva Quadrifoglio, nell’anno scolastico in corso per la prima volta pedoni, alfieri, regine e cavalli sono entrati in aula per un percorso di alcune lezioni di approccio alla disciplina.

L’istruttore Luca Dallari di Felina ha affiancato i docenti presentando gli scacchi come uno sport mentale che stimola abilità cognitive come logica, memoria e concentrazione e che richiede anche resistenza fisica ed energia. Al termine del breve percorso di approccio è stato indetto un evento di istituto a libera partecipazione e sabato mattina sono accorsi in aula magna 44 studenti che hanno trascorso quattro ore alle scacchiere vivendo un vero torneo ben orchestrato dal prof. Nicola Carpanoni di Castelnovo ne’ Monti con sei turni di gioco, con timer da scacchi, referti di gara e stretta di mano al termine di ogni partita, vinta o persa. Alle premiazioni finali erano presenti anche tantissimi genitori. La dirigente scolastica Giusy Gentili e l’Assessore allo Sport Carlo Boni hanno premiato gli studenti che si sono distinti.

Fra le ragazze il podio assoluto lo hanno meritato Alissa Pappagalli, Nora Maselli e Sofia Maria Ilies, mentre in campo maschile Lorenzo Nuti, Pietro Nuti e Alessio Gareri. Fra i partecipanti al torneo erano presenti anche alcuni studenti di Villa Minozzo, Ventasso e Baiso. Sempre con il principio della libera partecipazione, gli studenti che hanno acquisito le nozioni del gioco degli scacchi potranno ora candidarsi per partecipare ai giochi studenteschi.