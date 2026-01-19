Tangenziale di Bologna: chiusi per cinque ore notturne in modalità alternata gli svincoli 7 Bologna centro e 7 bis SS64 per Ferrara

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 21 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 6 Castelmaggiore o lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara.

Sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, in entrata in entrambe le direzioni San Lazzaro di Savena/A14 e Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 Bologna Centro o lo svincolo 8 Fiera.

Si ricorda che lo svincolo 6 Castelmaggiore è chiuso, in modalità continuativa, in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1, per lavori di competenza del Comune di Bologna relativi alla realizzazione della nuova linea tramviaria di Bologna “Linea Verde”