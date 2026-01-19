lunedì, 19 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaTangenziale di Bologna: chiusi per cinque ore notturne in modalità alternata gli...





Tangenziale di Bologna: chiusi per cinque ore notturne in modalità alternata gli svincoli 7 Bologna centro e 7 bis SS64 per Ferrara

BolognaViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 21 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 6 Castelmaggiore o lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara.

Sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, in entrata in entrambe le direzioni San Lazzaro di Savena/A14 e Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 Bologna Centro o lo svincolo 8 Fiera.

Si ricorda che lo svincolo 6 Castelmaggiore è chiuso, in modalità continuativa, in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1, per lavori di competenza del Comune di Bologna relativi alla realizzazione della nuova linea tramviaria di Bologna “Linea Verde”

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.