Sulla A13 Bologna-Padova chiuso per una notte il tratto Bologna Interporto-Bologna Arcoveggio, verso Bologna.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: SP3, via Guglielmo Marconi, SS64 Porrettana, via Stalingrado e rientrare alle seguenti stazioni: per chi è diretto sulla A1/Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto; per chi è diretto sulla A1/Firenze: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio; per chi è diretto sulla A14/Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto.

 

















