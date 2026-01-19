lunedì, 19 Gennaio 2026
Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 20 gennaio 2026

Cielo molto nuvoloso, con precipitazioni deboli che interesseranno la fascia appenninica centro-orientale, a carattere nevoso sopra gli 800 metri.

Temperature in diminuzione, soprattutto le minime, con valori compresi tra 2/4 gradi in pianura e tra 5/9 gradi sulla costa, pressoché stazionarie le massime intorno a 5/7 gradi in pianura e 9/11 gradi sulla costa. Venti prevalentemente dai quadranti settentrionali, da est/nord-est sulla costa, con rinforzi moderati sulle aree di crinale. Mare molto mosso, in attenuazione a mosso in serata.

(Arpae)

















