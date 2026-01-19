Presentazione Ferrari F-26: possibili modifiche temporanee alla viabilità in via Giardini a Fiorano

In occasione della presentazione della Ferrari F-26 di Formula 1, in programma venerdì 23 gennaio 2026 presso la pista di Fiorano, il Comune di Fiorano Modenese informa che potranno essere adottate modifiche temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza delle persone e degli utenti della strada.

In particolare, via Giardini (SP3) potrà essere chiusa al traffico nel tratto compreso dalla rotatoria con via Mussini fino ai confini con il Comune di Maranello (via Abetone Inferiore), includendo l’area del cavalcavia adiacente alla pista di Fiorano.

La chiusura stradale con divieto di transito – ad eccezione dei mezzi di soccorso, dei veicoli autorizzati dalla Polizia Locale e dei veicoli diretti alle ditte presenti in via Due Giugno – sarà decisa sul momento dalla Polizia Locale di Fiorano Modenese, in base all’effettiva presenza di persone sulla sede stradale, al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza.

Le modifiche alla circolazione potranno essere attive dalle ore 8.00 alle ore 15.00 o fino al termine dell’evento.

La viabilità alternativa e i divieti saranno segnalati mediante apposita segnaletica temporanea. Sul posto sarà presente la Polizia Locale, con il supporto delle altre Forze dell’Ordine, per la gestione della circolazione e il rispetto dell’ordinanza.

Il Comune invita i cittadini e gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica.