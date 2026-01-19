Nasce il Talent Park: un incontro dedicato alle aziende per investire sulle competenze dei giovani

Prende il via, nel distretto di Mirandola e dell’Area Nord, il Talent Park: un nuovo progetto

dedicato ai giovani e alle giovani del territorio.

Il primo incontro di presentazione che si terrà il 20 gennaio in sala consiliare a San Felice

alle ore 14.30 (anche in modalità online) è rivolto alle aziende ed ha come obiettivo la

costruzione di un dialogo diretto tra mondo produttivo, formazione e nuove generazioni.

Il Talent Park propone attività laboratoriali, percorsi di orientamento e sviluppo delle

competenze trasversali e digitali, valorizzando i talenti e favorendo scelte formative e

professionali più consapevoli. L’incontro rappresenta un’occasione per le aziende del

territorio di conoscere il progetto, contribuire alla sua costruzione e confrontarsi sui

fabbisogni di competenze presenti e futuri.