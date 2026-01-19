lunedì, 19 Gennaio 2026
Nasce il Talent Park: un incontro dedicato alle aziende per investire sulle competenze dei giovani

Bassa modeneseLavoro
Tempo di lettura Less than 1 min.
Prende il via, nel distretto di Mirandola e dell’Area Nord, il Talent Park: un nuovo progetto
dedicato ai giovani e alle giovani del territorio.

Il primo incontro di presentazione che si terrà il 20 gennaio in sala consiliare a San Felice
alle ore 14.30 (anche in modalità online) è rivolto alle aziende ed ha come obiettivo la
costruzione di un dialogo diretto tra mondo produttivo, formazione e nuove generazioni.
Il Talent Park propone attività laboratoriali, percorsi di orientamento e sviluppo delle
competenze trasversali e digitali, valorizzando i talenti e favorendo scelte formative e
professionali più consapevoli. L’incontro rappresenta un’occasione per le aziende del
territorio di conoscere il progetto, contribuire alla sua costruzione e confrontarsi sui
fabbisogni di competenze presenti e futuri.

















Redazione 1

