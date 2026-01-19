Modena, firmato in Provincia il protocollo “Strade Future”

Sviluppare progetti per l’educazione stradale, lezioni formative e attività pratiche per insegnare ai cittadini, soprattutto ai giovani, le modalità per prevenire un incidente, conoscere i meccanismi fisici e psicologici che si innescano prima e dopo uno scontro e la promozione di comportamenti sicuri al fine di contrastare ogni forma di incidentalità stradale correlata all’assunzione di alcol e droga.

É quanto sottoscritto lunedì 19 gennaio nella sede della Provincia di Modena dalla Polizia Provinciale di Modena insieme ai corpi della polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, Unione Terre di Castelli, Unione dei Comuni del Frignano, Comune di Modena, Comune di Mirandola, Comune di Finale Emilia, Comune di Maranello, Comune di Sassuolo, Comune di Castelfranco Emilia ed UPI Emilia-Romagna, con il Progetto Nazionale finanziato dal fondo contro l’incidentalità stradale denominato “Strade Future: giovani e mobilità responsabile”.

Il progetto fa parte del bando nazionale promosso dall’Unione Province Italiane “Mobilità Sicura”, finanziato con il Fondo contro l’incidentalità notturna gestito dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vinto dalla Provincia di Modena, ottenendo 100mila euro di finanziamento, con l’obiettivo prioritario della riduzione dell’incidentalità stradale correlata all’uso di alcol e droga attraverso la formazione delle giovani generazioni.

Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ribadisce come «questo progetto rappresenti un’opportunità concreta per sensibilizzare la nostra comunità sulla cultura della sicurezza stradale, tema di assoluta importanza per garantire il benessere di tutti i cittadini. Con la firma di questo protocollo intendiamo implementare iniziative che coinvolgano soprattutto i più giovani, affinché possano diventare protagonisti responsabili sulla strada. La sicurezza non è solo una questione di infrastrutture, ma anche di educazione e consapevolezza. Grazie a questo finanziamento, avremo l’opportunità di realizzare attività formative nelle scuole, campagne di sensibilizzazione e percorsi didattici che favoriranno un cambiamento positivo nei comportamenti quotidiani degli utenti della strada».

In particolare, a partire dal mese di febbraio, saranno avviate attività di sensibilizzazione ed educazione stradale nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia, con il supporto delle polizie locali, di educatori della Cooperativa Aliante e personale dell’Asl, partirà una campagna social della Provincia di Modena per sensibilizzare gli automobilisti ad una guida responsabile e saranno distribuiti 4.000 alcoltest per neopatentati.

L’iniziativa “Mobilità sicura” ha lo scopo di supportare la realizzazione delle azioni di prevenzione e contrasto di ogni forma di incidentalità stradale correlata ad alcol e droga, con particolare attenzione ai giovani, in partenariato con istituzioni ed enti del territorio quali ad esempio i Comuni rientranti nella provincia, le Prefetture e, per il tramite di queste, le Forze di Polizia, gli Uffici scolastici regionali e istituti scolastici (scuole secondarie di secondo grado), le autoscuole e Aci.