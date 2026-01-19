lunedì, 19 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiLuca Mazzucchelli arriva a Bologna con lo spettacolo “Terapia al contrario”





Luca Mazzucchelli arriva a Bologna con lo spettacolo “Terapia al contrario”

AppuntamentiBologna
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, giornalista pubblicista e Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, porta per la prima volta a teatro “Terapia al contrario”, uno show inedito in cui i ruoli prestabiliti vengono capovolti. Lo spettacolo, prodotto da Vera Produzione, arriverà giovedì 22 gennaio (ore 21) al Teatro Dehon di Bologna.

Come funziona una seduta di psicoterapia? Lo psicologo ascolta, il paziente racconta. Ma se per una volta fosse il contrario? In Terapia al contrario, Luca Mazzucchelli ribalta le regole del gioco e trasforma il palco in uno studio a porte aperte, dove lo psicologo diventa narratore e il pubblico il suo ascoltatore.

Attraverso aneddoti personali, momenti di riflessione e qualche sana provocazione, Mazzucchelli ripercorre il suo cammino professionale: dagli inizi come psicologo nei campi rom, alla sua evoluzione come divulgatore su YouTube, passando per la psicoterapia clinica fino alla sua attuale veste di imprenditore. Quattro vite, quattro esperienze, quattro lezioni di crescita personale e cambiamento. Ogni storia è un tassello che aiuta il pubblico a comprendere meglio sé stesso, illuminando il prossimo passo nel proprio percorso.

Non si esce come si è entrati. Si esce con appunti, domande e nuove consapevolezze, come dopo una vera seduta di terapia. Ma al contrario…

Biglietti su vivaticket.it.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.