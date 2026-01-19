‘Intanto ti calmi’ il nuovo spettacolo di Beatrice Arnera in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna

Rimanda alla frase che si sente ripetere più spesso nella quotidianità il titolo del nuovo spettacolo di Beatrice Arnera: Intanto ti calmi. Lo show va in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio alle 21.00.

Attrice e cantante, Arnera propone un lavoro originale che contamina stand-up comedy e prosa, arricchito da momenti musicali dal vivo e una sapiente dose di strafottenza. Il racconto spazia tra temi universali e privati: dalla paura della morte alla brutalità dell’amicizia, fino al sesso e ad altre quotidiane disgrazie.

