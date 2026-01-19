Il 22 gennaio la serata informativa per entrare a far parte dell’organico di volontari della Pubblica assistenza

Giovedì 22 gennaio, alle ore 20.30, in via Petrarca 6 a Castelnovo di Sotto, si terrà una serata informativa per illustrare le attività e le possibilità di prestare servizio nella Pubblica Assistenza di Castelnovo di Sotto & Cadelbosco Sopra.

L’associazione è alla continua ricerca di volontari per poter garantire i servizi che effettua e che sono fondamentali per il tessuto sociale delle comunità dei due comuni.

La “Pubblica” svolge servizi di emergenza-urgenza, trasporti sanitari con ambulanze, auto e pulmini attrezzati per persone con disabilità motoria; corsi di formazione e addestramento di protezione civile per poter intervenire in situazioni di emergenza come alluvioni, terremoti, nevicate e ricerca di persone scomparse.

Il modo per far parte della Pubblica Assistenza è ben spiegato sul sito internet dell’associazione nella sezione “Fai il volontario insieme a noi”. Inoltre per informazioni è possibile scrivere a info@pubblica-assistenza.it o telefonare al numero 0522.682662.