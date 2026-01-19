lunedì, 19 Gennaio 2026
Giorno della Memoria: ‘Cuori di terra’ del Teatro dell’Orsa a Casalgrande

Teatro dell’Orsa, Cuori di Terra (foto di Gaetano Nenna)

Mercoledì 21 gennaio il fortunato spettacolo Cuori di terra. Memoria per i sette fratelli Cervi del Teatro dell’Orsa sarà in scena alle ore 21 al Teatro Fabrizio De Andrè di Casalgrande (RE): in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria lo spettacolo sarà presentato nell’allestimento originale con musica dal vivo.

Alla creazione del Teatro dell’Orsa, vincitrice del prestigioso Premio Scenario per Ustica, è dedicato un libro, da poco pubblicato con Corsiero Editore, contenente il testo integrale dello spettacolo e alcuni autorevoli interventi.

Bernardino Bonzani e Monica Morini saranno in scena con i musicisti Davide Bizzarri (violino), Claudia Catellani (pianoforte) e Fabio Uliano Grasselli (contrabbasso).

Contatti: 0522 1880040, 334 2555352, info@teatrodeandre.it.

Info sulla replica del 21 gennaio: https://teatrodeandre.it/cuori-di-terra-memoria-per-i-sette-fratelli-cervi/. Info sul Teatro dell'Orsa: www.teatrodellorsa.com. Info sul libro: https://www.corsieroeditore.it/prodotto/cuori-di-terra/.

















