lunedì, 19 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
Capotreno aggredito alla stazione di Porretta Terme, Bologna chiede vertice in Prefettura

BolognaCronaca
Tempo di lettura Less than 1 min.
Comune e Città metropolitana di Bologna chiedono un incontro con Prefettura, Questura e sindacati su sicurezza su treni e autobus.

“Ancora una aggressione ai danni di un capotreno, questa volta a Porretta Terme, che arriva dopo il tragico omicidio di Alessandro Ambrosio e che si aggiunge ai diversi episodi che hanno coinvolto il personale Tper, come nel recente caso dell’autista minacciato con un coltello. Come Comune e Città metropolitana riteniamo fondamentale promuovere un confronto con la Prefettura, la Questura e le organizzazioni sindacali, per fare un punto sulla sicurezza del personale di treni e autobus, troppo spesso esposti ad aggressioni, e per valutare quali misure mettere in campo.”

















