Bologna, minaccia l’autista di un autobus per raggiungere altra destinazione

Poco dopo la mezzanotte i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti a Bologna in favore dell’autista di un autobus aggredita verbalmente da un passeggero ‘armato’ di bottiglia che voleva raggiungere un’altra destinazione.

Lo sconosciuto ha minacciato l’autista dell’autobus 28 per costringerla a cambiare il percorso del mezzo e portarlo al Pilastro anziché in zona Fiera. Alcuni passeggeri sono intervenuti per fermarlo e la conducente ha subito chiamato i Carabinieri. Nella confusione l’uomo è riuscito a scendere dal bus prima dell’arrivo dei militari, che ora lo stanno cercando.

Il passeggero, che stando alle informazioni raccolte dai Carabinieri dovrebbe essere straniero, è salito sull’autobus in via Irnerio e si è subito mostrato molesto e aggressivo, avvicinandosi all’autista e minacciandola con una bottiglia di birra. Oltre alle urla e alle minacce, l’uomo ha anche tentato di entrare nel box dell’autista, venendo però ostacolato anche da alcuni passeggeri. La conducente è riuscita a chiamare i Carabinieri, ma all’arrivo dei militari del Nucleo Radiomobile, all’altezza della rotonda Sant’Egidio, l’uomo era già riuscito a scendere e a scappare.

Sempre i Carabinieri, questa volta quelli della Stazione di Camugnano, unitamente ai sanitari del 118, sono invece intervenuti domenica nel tardo pomeriggio presso la Stazione Ferroviaria di Porretta Terme dove un capotreno era stato aggredito fisicamente da un passeggero che non voleva scendere dal treno.