Bilancio 2026 – 2028 Comune di Reggio: approvate le aliquote all’Addizionale comunale Irpef, nonché aliquote ed esenzioni Imu per il 2026

Il Consiglio comunale ha approvato – con 20 voti favorevoli (Pd, Lista Marco Massari sindaco, Europa verde-Possibile) e 1 astenuto (M5S) – le nuove aliquote all’addizionale comunale all’Irpef per il 2026, che viene riorganizzata in un unico scaglione, al posto dei quattro vigenti. L’unica aliquota è stabilita allo 0,8%, con conferma della soglia di esenzione per i redditi fino a 15.000 euro, che continua a tutelare circa il 28% dei contribuenti. Sui cittadini non esenti l’aumento avrà un impatto da 17 a 32 euro a seconda della fascia di reddito, mentre per le entrate comunali varrà complessivamente 2,8 milioni, risorse destinate in modo mirato a servizi educativi, welfare, sicurezza urbana, mobilità e agevolazioni sociali come per la Tari (con istituzione di un fondo da 350mila euro) e il trasporto pubblico per le fasce più fragili. Non vengono toccate le aliquote degli altri tributi comunali e le tariffe delle altre entrate come i canoni di occupazione e per la pubblicità; inoltre non è previsto alcun adeguamento Istat dei servizi a domanda individuale, come le rette scolastiche o altro, che pertanto non subiranno aumenti. Sono confermate le agevolazioni e le esenzioni in essere per le fasce deboli e il mantenimento delle agevolazioni per il canone concordato a sostegno alle politiche dell’abitare.

**

Nessun aumento Imu per il 2026. Il Consiglio comunale ha approvato – con 18 voti favorevoli (Pd, Lista Marco Massari sindaco, Europa verde-Possibile) – la delibera che conferma, per l’anno in corso, le aliquote, le agevolazioni e le esenzioni vigenti nel 2025. Unica eccezione, è l’eliminazione dell’aliquota dello 0,86% non più consentita dalla legge e riconosciuta per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a persone con disabilità e a parenti maggiorenni entro il secondo grado di parentela. Si tratta, tuttavia, di una fattispecie molto residuale e che, dalla sua introduzione, risulta aver interessato un numero inferiore a dieci contribuenti su tutto il territorio cittadino.

Il gettito previsto per il 2026 è di 43.400.000 euro, sufficiente e necessario a garantire gli equilibri di bilancio.

La delibera conferma inoltre il forte impegno dell’Amministrazione comunale per il recupero dell’evasione dell’Imu in ottica triennale: per il periodo dal 2024 al 2026, è stata stimata una somma di circa 14 milioni di euro.