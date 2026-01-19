Al via a Castelfranco la tre giorni delle Finali Provinciali di freccette

Castelfranco Emilia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la tre giorni delle Finali Provinciali di freccette, che vedrà protagonisti atleti e squadre di tutta la provincia modenese.

Le competizioni prenderanno il via mercoledì sera, con le gare individuali valide per l’assegnazione dei titoli di Campione Provinciale di Serie A, Serie B, Serie C e categoria Femminile. Al termine della prima giornata è previsto un riposo di due giorni, prima di tornare in pedana nel fine settimana per le fasi decisive della manifestazione.

Le gare riprenderanno sabato mattina, con lo svolgimento dei gironi a squadre delle categorie Serie A, Serie B e Serie C. Sempre nella giornata di sabato, alle ore 19.00, è in programma un torneo di Cricket, suddiviso per categoria.

La manifestazione si concluderà domenica mattina, con i tabelloni finali che decreteranno le squadre vincitrici provinciali di Serie A, Serie B e Serie C.

L’intero evento si svolgerà presso la Polisportiva La Boccia, che per tre giorni diventerà il punto di riferimento e il cuore pulsante del movimento delle freccette modenesi. Nel corso delle giornate sono previsti anche momenti di intrattenimento e giochi aperti a tutti, ispirati alle grandi arene internazionali delle darts.

Il presidente Mattia Calzolari, insieme a tutto il direttivo, dichiara:

“Ringraziamo la Polisportiva La Boccia per l’ospitalità e tutti i volontari dell’ASD che collaboreranno all’organizzazione e alla buona riuscita dell’evento. Saranno tre giorni intensi, all’insegna dello sport e della passione per le freccette. Auguriamo a tutti i giocatori buon gioco e invitiamo appassionati e curiosi a seguire e vivere da vicino questa manifestazione”.

Le Finali Provinciali rappresentano un momento centrale della stagione agonistica e un’occasione importante di incontro e condivisione per tutto il movimento darts del territorio modenese.