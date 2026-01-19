lunedì, 19 Gennaio 2026
Al Teatro Duse 'A Mirror' con Claudio 'Greg' Gregori e Ninni Bruschetta

BolognaTeatro
Libertà di parola, autoritarismo e censura, affrontati attraverso un geniale meccanismo di metateatro, a metà tra Pirandello, distopia orwelliana e la comicità di ‘Rumori fuori scena’. Si tratta di ‘A Mirror – Uno spettacolo falso e NON autorizzato’, il nuovo testo della drammaturga inglese Sam Holcroft, acclamatissimo nel West End di Londra, che arriva il 22 gennaio (ore 21) sul palco del Teatro Duse di Bologna.

Interpreti di questo elettrizzante thriller dark ad alto tasso di ironia e adrenalina sono Ninni Bruschetta, Claudio ‘Greg’ Gregori, Fabrizio Colica, Paola Michelini, Gianluca Musiu, diretti da Giancarlo Nicoletti.

In uno Stato totalitario dove ogni opera d’arte deve essere approvata dal Ministero della Cultura, il pubblico entra in quella che sembra un’elegante sala per eventi privati, addobbata per un matrimonio. Ma ciò che prende vita davanti ai loro occhi è tutt’altro: una performance teatrale clandestina, senza alcuna autorizzazione, destinata a sovvertire ogni aspettativa.

