Aggrediscono una coppia all’interno di un ristorante a Mirandola: denunciati quattro uomini

La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato tre cittadini argentini e un cittadino italiano per il reato di lesioni personali in concorso.

Lo scorso mese di novembre i quattro avevano aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente, una coppia di clienti seduta al tavolo accanto a loro, ritenendo che i due genitori nel rimproverare il figlio di due anni, che stava recando disturbo agli altri, avessero utilizzato maniere educative inappropriate ed eccessive. Dopo una breve discussione, i quattro avevano colpito con pugni e calci prima il padre, facendolo rovinare a terra, poi anche la madre.

L’attività d’indagine condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Mirandola ha permesso – grazie all’analisi delle immagini di video sorveglianza cittadina e alla collaborazione della Polizia Locale – di risalire all’identità dei quattro indagati.

