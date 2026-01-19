Aceto balsamico, raccolta dei campioni per partecipare al Gran Premio organizzato da Maranello Tipico

Il Comitato Maranello Tipico organizza la diciasettesima edizione del “Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale Città di Maranello”, concorso fra produttori di Aceto Balsamico Tradizionale. Tutti i possessori di acetaie sono invitati a partecipare con uno o più campioni con il loro aceto balsamico tradizionale, da consegnare entro il 25 febbraio.

I campioni devono essere in contenitori di vetro di capienza non inferiore a 100 cc. Ogni contenitore di vetro deve essere accompagnato da una scheda compilata con i dati del produttore e della botte da dove si effettua il prelievo. Tutti i campioni presentati saranno sottoposti ad analisi di laboratorio ed esame organolettico da parte di esperti assaggiatori della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto. A tutti i partecipanti saranno consegnate le schede con i risultati ottenuti dai loro campioni e il diploma di partecipazione. Per ulteriori informazioni: info@maranellotipico.it.