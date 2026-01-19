lunedì, 19 Gennaio 2026
Aceto balsamico, raccolta dei campioni per partecipare al Gran Premio organizzato da Maranello Tipico

Maranello
Tempo di lettura Less than 1 min.
Il Comitato Maranello Tipico organizza la diciasettesima edizione del “Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale Città di Maranello”, concorso fra produttori di Aceto Balsamico Tradizionale. Tutti i possessori di acetaie sono invitati a partecipare con uno o più campioni con il loro aceto balsamico tradizionale, da consegnare entro il 25 febbraio.

I campioni devono essere in contenitori di vetro di capienza non inferiore a 100 cc. Ogni contenitore di vetro deve essere accompagnato da una scheda compilata con i dati del produttore e della botte da dove si effettua il prelievo. Tutti i campioni presentati saranno sottoposti ad analisi di laboratorio ed esame organolettico da parte di esperti assaggiatori della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto. A tutti i partecipanti saranno consegnate le schede con i risultati ottenuti dai loro campioni e il diploma di partecipazione. Per ulteriori informazioni: info@maranellotipico.it.

















Redazione 1

