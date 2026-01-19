A San Benedetto Val di Sambro aperte le iscrizioni per il nido totalmente gratuito

L’Amministrazione Comunale e l’Associazione Il Fienile nel Bosco annunciano che sono aperte sino al prossimo 30 aprile le iscrizioni al nido per il prossimo anno educativo 2026-2027, che a San Benedetto Val di Sambro sarà totalmente gratuito, sia per la retta che per i pasti. Un’iniziativa che rappresenta non solo un concreto sostegno alle famiglie ma anche un investimento prezioso nel futuro dei bambini e dell’intera comunità.

Per le famiglie questa misura arriva grazie alla somma di tre contributi: quello dell’INPS, quello della Regione Emilia-Romagna e quello del Comune, che sostiene con convinzione un servizio educativo di qualità, accogliente e attento alla crescita dei più piccoli, per aiutare concretamente le famiglie.

“Dopo avere avviato questo importante servizio nel 2022, l’unico che ancora mancava nel nostro Comune – spiega il Sindaco Alessandro Santoni – ora il progetto si arricchisce notevolmente e penso di poter dire raggiungendo il massimo, proprio grazie al nido completamente gratis. Rteniamo che l’educazione dei più piccoli non deve essere un costo, ma un diritto e un’opportunità per tutti, perché investire sui bambini significa investire sul futuro della nostra comunità. Il contributo INPS, assieme a quello regionale, sono stati fondamentali in questo percorso, nel quale anche la nostra quota comunale non è indifferente, consentendo di rendere totalmente gratuito per le famiglie anche il costo del pasto e della merenda. La nostra comunità continua a crescere e investire sul proprio futuro: una misura concreta che supporta le famiglie ed i nostri bambini con un servizio di qualità, spazi sicuri e accompagnamento educativo fin dai primi passi: un luogo in cui si cresce, si gioca, si impara insieme. Ringrazio gli uffici comunali e dell’Unione assieme all’Assessore Lorenza Carosi ed al Consigliere Gabriele Monciatti per il grande impegno profuso e, con loro, l’Associazione che gestisce il Nido Semini-amo. Negli anni scorsi abbiamo usufruito dei contributi regionali per incrementare il servizio, ed ora che abbiamo raggiunto un numero adeguato di bambini, ecco che questa gratuità rappresenta davvero la ciliegina sulla torta. Per i genitori il nido gratuito è un aiuto concreto che favorisce la conciliazione tra vita familiare e lavorativa senza il peso di spese spesso difficili da sostenere, mentre per i propri figli rappresenta la possibilità di crescere in un ambiente sicuro, seguito da educatori qualificati che sviluppano un progetto outdoor innovativo e che in questi anni ha riscosso molto gradimento. Abbiamo voluto farci carico di questo investimento perché consapevoli che la qualità della vita delle famiglie passa anche dalla possibilità di usufruire di servizi essenziali accessibili a tutti”.

Per il Comune l’impatto positivo del nido va ben oltre le mura dell’asilo, poiché una comunità che investe nell’educazione dei suoi cittadini più piccoli è una comunità che guarda lontano, che sceglie di costruire solide basi. Bambini sereni, stimolati e accompagnati nella crescita diventano adulti più sicuri, più aperti agli altri e capaci di affrontare le sfide della società.

Per Lorenza Carosi, Assessore con delega alla Istruzione: “L’asilo nido è il primo luogo, dopo la famiglia, in cui i più piccoli entrano in contatto con un contesto educativo strutturato, fatto di stimoli, regole, ma anche di affetto e socialità. Garantire questo servizio gratuitamente significa abbattere le barriere economiche che spesso impediscono l’accesso, permettendo a tutti i bambini di vivere un’esperienza fondamentale per lo sviluppo delle capacità cognitive, motorie, emotive e relazionali. Grazie a questo progetto, le famiglie del nostro Comune possono oggi accedere a un servizio educativo di altissimo valore senza alcun costo. È una scelta forte ed un passo importante verso una società più equa, in cui nessuno rimane indietro già dai primi anni di vita. Ecco perché il nido non è un servizio rivolto a pochi, ma un bene comune che arricchisce tutti”.