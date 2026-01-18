domenica, 18 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeMeteoPrevisioni meteo Emilia Romagna, lunedì 19 gennaio 2025





Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 19 gennaio 2025

Meteo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Dal mattino piogge deboli si estenderanno su tutto il territorio, con possibili nevicate sui settori centro-occidentali al di sopra dei 1200 metri; dal pomeriggio/sera le piogge interesseranno solo il settore romagnolo con quota neve in abbassamento intorno i 1000 metri.

Temperature in calo, con minime comprese tra 4/5 gradi in pianura e 8/9 gradi sulle coste, massime tra 6/7 gradi in pianura e fino a 9/10 gradi sulla costa. Venti prevalentemente da nord-est, con rinforzi o raffiche moderate sulle aree di crinale. Mare mosso, molto mosso al largo.

(Arpae)

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.