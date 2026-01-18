All’Ospedale Franchini di Montecchio arriva il vassoio personalizzato

ristorParte anche a Montecchio il progetto di riorganizzazione del servizio di ristorazione per i degenti.

Il progetto prevede che il pasto venga servito su un vassoio personalizzato, corredato di stoviglie in ceramica. Inoltre, sarà introdotto un sistema di prenotazione della dieta e delle pietanze, in accordo con le indicazioni fornite dal dietetico ospedaliero aziendale (DOA). Dopo il confronto previsto con le organizzazioni sindacali, i servizi di preparazione e confezionamento delle pietanze per i degenti saranno garantiti dalla cucina ospedaliera di Reggio Emilia. La centralizzazione di queste attività permetterà di uniformare i processi e assicurare uno standard qualitativo elevato.

Grazie alla riorganizzazione del servizio con vassoio personalizzato, si prevede un significativo aumento del livello di qualità offerto, percepibile non solo dai pazienti dell’Ospedale di Montecchio, ma anche da tutto il personale coinvolto nella prenotazione e somministrazione dei pasti.

L’adozione dei vassoi personalizzati, già consolidata in altre strutture dell’Azienda da oltre vent’anni, consentirà pertanto di offrire ai pazienti dell’Ospedale di Montecchio un servizio allineato ai più alti standard ospedalieri, garantendo che ogni pasto sia preparato e somministrato nel pieno rispetto delle prescrizioni dietetiche individuali e delle normative di sicurezza alimentare.

Parallelamente inizia un periodo di sperimentazione anche per i dipendenti rispetto alla fruizione del servizio mensa. I dipendenti infatti potranno consumare il pasto con vassoio (completo di primo, secondo, contorno, e acqua) prenotato negli attuali spazi della mensa dell’Ospedale Franchini, garantendo così la continuità del servizio, nonostante la riorganizzazione in atto e mantenendo il costo per dipendente di 1,03 euro a pasto.

In particolare il nuovo servizio prevede la possibilità di ricevere un pasto completo tramite servizio delivery, gestito dalla ditta Cir Food in una fascia più ampia rispetto all’attuale.

Oltre alla consegna dei pasti con il servizio Delivery, i dipendenti avranno la possibilità, ogni giorno, di recarsi personalmente nei locali convenzionati, esercizi, selezionati sulla base della convenzione regionale, situati all’interno del Distretto di Montecchio”.