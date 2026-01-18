domenica, 18 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseA fuoco il tetto di un'abitazione stamane a Crevalcore





A fuoco il tetto di un’abitazione stamane a Crevalcore

Bassa modeneseBolognaCrevalcoreCronaca
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Alle 5:45 i vigili del fuoco dei distaccamenti di San Felice, Finale Emilia e Cento di Ferrara sono intervenute in forze con 3 APS,2 ABP ,1AS e un fuoristrada AIB, in via Casoni nel Comune di Crevalcore nel bolognese per l’incendio di un tetto ventilato in legno.

Grazie al tempestivo intervento in massa delle squadre dei pompieri, si è potuta evitare la propagazione dell’incendio, in attesa dell’arrivo dell’autoscala da Modena, le squadre sul posto hanno creato con una motosega un’apertura diretta al tetto, cosa che ha permesso di salvaguardare parte dello stesso ma, soprattutto, l’intera struttura. Nessun ferito. Operazioni in corso di ultimazione.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.