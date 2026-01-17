Reggio Emilia: intensificati i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, i risultati operativi dall’inizio del 2026

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione della Polizia di Stato di Reggio Emilia con l’obiettivo di assicurare un più alto standard di sicurezza e restituire ai cittadini reggiani determinate zone della città a più alto rischio degrado.

Nelle prime due settimane del 2026, infatti, i poliziotti della Questura reggiana hanno effettuato ben 255 interventi, alcuni su iniziativa ed altri collegati a segnalazioni effettuate direttamente dai cittadini e pervenute alla Sala Operativa, che hanno portato all’arresto di 4 soggetti e al deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di 12 persone.

Nello stesso periodo di riferimento, inoltre, sono state controllate nr. 2.548 persone, nr. 482 veicoli, nonché effettuato controlli specifici a nr. 101 esercizi commerciali tra cui bar, centri scommesse e sala giochi.

Sempre nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio fortemente voluti dal Questore della Provincia di Reggio Emilia, dott. Carmine Soriente, sono stati anche sanzionati amministrativamente nr. 6 soggetti, quattro per ubriachezza molesta e due per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale con contestuale sequestro della droga rinvenuta.

Nelle prime due settimane del nuovo anno, inoltre, il Questore della Provincia di Reggio Emilia, per il tramite dell’ufficio preposto, ovvero l’Ufficio Immigrazione della Questura, ha provveduto ad effettuare nr. 6 espulsioni di soggetti risultati essere irregolari sul territorio nazionale, di cui tre con accompagnamento diretto alla frontiera, due con accompagnamento presso i centri per il rimpatrio (C.P.R.) ed uno con notifica di un ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale.

Nei prossimi giorni sono già stati predisposti dalla Questura di Reggio Emilia ulteriori servizi specifici di controllo del territorio, anche nelle fasce orarie serali e notturne, con lo scopo di prevenire il verificarsi di spiacevoli episodi criminalità soprattutto in determinate zone della città.