Oltre 400 ambulanti presenti alla fiera di Sant’Antonio a Modena

A dispetto della giornata umida e di un cielo tipicamente invernale, le temperature miti hanno incoraggiato i visitatori della fiera di Sant’Antonio a riempire il centro storico di Modena. Gli ambulanti sono stati complessivamente 403, con alcune rinunce dei titolari dei posteggi e 29 subentrati nella cosiddetta spunta giornaliera, cioè chi si è presentato comunque, pur non essendo titolare del posteggio, per occuparne uno lasciato libero, sulla base delle procedure e delle graduatorie definite dal Comune, secondo un assetto che sarà riproposto anche per il patrono San Geminiano il 31 gennaio. Il percorso storico, che ha il cuore in piazza Grande e sulla via Emilia, è stato integrato con via Farini, piazza Roma e piazza XX Settembre.

Nel corso della giornata sono stati impegnati complessivamente oltre 100 operatori di Polizia locale (presente con uno stand in piazza Torre), sia per gli aspetti di viabilità che per la prevenzione dei borseggi e dei furti (al momento nessuna denuncia), mentre i controlli di tipo commerciale si sono svolti in collaborazione con l’Ispettorato del lavoro e Guardia di Finanza per verificare anche la regolarità dei dipendenti. In mattinata sono stati ritrovati due portafogli contenenti documenti personali intestati a due cittadini, di cui uno residente a Formigine e l’altro nel territorio comunale di Modena. I portafogli, integri e completi, sono stati riconsegnati ai legittimi titolari, contattati dagli agenti dopo aver svolto i necessari e tempestivi accertamenti anagrafici.

Al momento si registrano solo due venditori ambulanti abusivi, mentre il resto dei banchi controllati sono risultati regolari esponendo i prezzi di vendita e rispettando sia il regolamento Comunale d’igiene degli alimenti e delle bevande, che il regolamento della fiera Sant’Antonio e San Geminiano. Infine, nonostante la segnaletica presente da giorni, nella primissima mattinata di oggi sono state necessarie 49 rimozioni di veicoli in divieto di sosta per consentire il posizionamento degli ambulanti.