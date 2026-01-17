sabato, 17 Gennaio 2026
Modena: rubano portafogli ad anziano, arrestate due donne

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto due cittadine bulgare di 44 e 32 anni, già note alle Forze dell’Ordine, per il reato di furto aggravato in concorso.

Nel pomeriggio del 15 gennaio scorso, intorno alle ore 17.00, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso un noto centro commerciale, in quanto personale della vigilanza privata, aveva sorpreso, all’interno di uno dei negozi, due donne mentre sfilavano il portafoglio dalla tasca di un anziano signore.

Vistosi scoperte, le due donne hanno tentato di disfarsi del portafoglio, prontamente recuperato dalla Guardia Particolare Giurata.

Ieri mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

