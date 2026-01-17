Fermato sul monopattino in zona stazione a Reggio: ventiduenne denunciato per detenzione di stupefacenti

Girava in monopattino in zona stazione quando è stato fermato per un normale controllo dagli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia, così è stato scoperto un ventiduenne reggiano poi denunciato dagli agenti per detenzione di stupefacenti. Nel pomeriggio dello scorso giovedì, gli operatori del distaccamento di Polizia locale di via Turri in servizio appiedato per il controllo del territorio nella zona della stazione hanno fermato un ragazzo a bordo di un monopattino elettrico.

L’accertamento di prassi, tuttavia, si è rapidamente trasformato in un controllo di diversa natura: gli agenti, colpiti dal forte odore di marijuana che accompagnava il ventiduenne e dal suo nervosismo lo hanno messo alle strette: il ragazzo, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente un blister nascosto nel caschetto. Il giovane, immediatamente fermato, è stato trasportato negli uffici del comando di via Brigata Reggio dove sono state analizzate e pesate le sostanze all’interno del blister: circa 20 grammi fra hashish e marijuana. Il giovane, residente in città, è stato, quindi, denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.