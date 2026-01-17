Club Alpino Sassuolo: corso base di escursionismo in ambiente innevato EAI1

La Sezione CAI di Sassuolo propone un Corso Base di Escursionismo in Ambiente Innevato (EAI1), ideato per chi desidera scoprire e sperimentare l’uso delle ciaspole in territori montani innevati.

Il corso si svolgerà dal 22 gennaio al 22 marzo 2026 sotto la direzione di Claudio Bononcini (AE – EAI). Per chi fosse interessato, è possibile iscriversi inviando una email a sassuolo@cai.it.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare direttamente il direttore all’indirizzo bononcini59@gmail.com. Tutti i dettagli sul programma del corso sono consultabili e scaricabili dal sito ufficiale della sezione: www.caisassuolo.it

Essendo il corso riservato ai soci del Club Alpino Italiano (CAI), chi non è ancora iscritto potrà effettuare la registrazione presso la segreteria del club, presentando due foto tessera. Il costo di partecipazione è di 150 euro, a cui va aggiunto il prezzo della tessera CAI. I posti sono limitati a un massimo di 12 partecipanti.

Calendario del Corso

Giovedì 22 g ennaio : Introduzione all’escursionismo in ambiente innevato

ennaio Mercoledì 28 g ennaio : S i c ur e zz a e r iduzione de i r ischi

28 ennaio c e a e iduzione de ischi Mercoledì 4 febbraio: Tecniche di movimento e sc e l ta dei percorsi

e e ta Domenica 8 febbraio: Escursione pratica guidata

Mercoledì 18 febbraio: Le sfide dell’escursionismo in a mbiente inn e v at o

in mbiente e at M e rco le dì 25 febbraio: Caratteristiche fondamentali della neve e p r e v enz io ne de l le valanghe

e le e p e io l valanghe Domenica 8 marzo: Escursione pratica

Mercoledì 11 m arzo : Pi a n ific a z i o ne e organizzazione delle escursioni

11 arzo a a o e Sabato 21 e domenica 22 m arzo : E sc urs i on e c o n clus i va su terr eno i n ne vato con pernottamento.

Le lezioni teoriche avranno luogo presso la sede CAI di Sassuolo, in Piazza Risorgimento 52, con inizio alle ore 20:45.