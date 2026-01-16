Soggetto rimpatriato, il ringraziamento del sindaco ai carabinieri di Scandiano

L’Amministrazione comunale di Scandiano esprime il proprio ringraziamento ai Carabinieri della Tenenza di Scandiano per l’operazione che ha portato all’allontanamento dal territorio di un soggetto responsabile, da mesi, di reiterati comportamenti molesti e aggressivi ai danni di cittadini ed esercenti del centro storico.

Un’azione complessa e puntuale, resa possibile dalla costante presenza sul territorio dei militari dell’Arma e dal coordinamento con il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola, che ha consentito di ricostruire un quadro dettagliato delle condotte e di arrivare a un provvedimento coerente con la normativa vigente in materia di sicurezza e immigrazione.

«Desidero ringraziare i Carabinieri della Tenenza di Scandiano, Polizia Locale e tutti gli altri attori coinvolti per il lavoro svolto con professionalità, continuità e attenzione – dichiara il sindaco Matteo Nasciuti –. In questi mesi ho raccolto in modo discreto ma costante le segnalazioni di cittadini ed esercenti, condividendole con le forze dell’ordine, che sono titolari delle competenze in materia di sicurezza, per individuare insieme le strategie più adeguate, come ad esempio l’emissione di un daspo urbano come strumento di facilitazione per le forze dell’ordine. L’intervento conclusivo è il risultato di questa collaborazione silenziosa ma concreta».

«Scandiano – prosegue il sindaco – è e vuole rimanere una comunità aperta, accogliente e capace di comprendere le fragilità e le diverse condizioni umane. Questo principio, tuttavia, non può mai tradursi in una rinuncia alla tutela della serenità quotidiana, della vivibilità degli spazi pubblici e del diritto di cittadini e lavoratori a sentirsi al sicuro. Quando una persona dimostra di non voler rispettare le regole fondamentali della convivenza, lo Stato deve intervenire con fermezza. Voglio anche dire “grazie” a quegli esercenti che con pazienza e spirito comunitario mi hanno contattato in questi mesi per segnalarmi i comportamenti del soggetto».