Regolarmente aperto sulla A1 il tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 16, alle 6:00 di sabato 17 gennaio. Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel suddetto tratto.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 16, alle 6:00 di sabato 17 gennaio, sarà invece chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Reggio Emilia o di Parma.

Sempre per lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Bologna. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Calvetro ovest”, situata nel suddetto tratto. Si precisa che la stazione di Reggio Emilia sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

In alternativa si consiglia, per la chiusura del tratto: verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord; verso la A22, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A22 a Campogalliano.

Per la chiusura dell’entrata di Reggio Emilia: verso Bologna: Modena nord; verso Milano: Terre di Canossa Campegine.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di domenica 18 alle 5:00 di lunedì 19 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna. L’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31, via Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.