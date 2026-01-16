“Qui con te”: il Museo Civico di Modena accoglie le famiglie appena nate o quasi

Da lunedì 19 gennaio riprendono al Museo Civico di Modena gli appuntamenti di “Qui con te. Incontri in museo per famiglie appena nate o quasi”, il ciclo di esperienze pensate per accompagnare famiglie in attesa o con bambini da 0 a 3 anni alla scoperta del museo come luogo accogliente, sicuro, familiare e condiviso. Il progetto è ideato e curato in collaborazione con Nascere a Modena Aps e nasce dal desiderio di rendere il Museo uno spazio realmente aperto alla comunità, capace di contribuire al benessere delle persone e al welfare culturale della città.

Ogni incontro costruisce un ponte tra una collezione o una mostra del Museo e un tema legato alla prima infanzia, alla gravidanza o alla genitorialità. Con la mediazione del personale museale, genitori e bambini possono esplorare insieme le sale, secondo i propri tempi e bisogni, scoprendo storie, curiosità e oggetti, in un clima rilassato e informale dove è permesso disturbare: si può gattonare, ridere, piangere, allattare, fare pause e deviazioni. Perché non è mai troppo presto per entrare in museo, mettersi in contatto con l’arte e con la storia e cominciare a costruire una memoria collettiva.

Il primo appuntamento è lunedì 19 gennaio, dalle 10 alle 12, con “Brrr! Strategie per affrontare le basse temperature”, una visita guidata ‘disturbata’ alla sala Gli strumenti dello scibile che si conclude con un incontro con l’ostetrica. Si prosegue giovedì 12 febbraio, dalle 16.30 alle 18, con “Primi passi… per Modena”, una visita alla sala Anima e Corpo seguita da un’esperienza tattile in cui i più piccoli possono posare i piedini su materiali diversi, presenti in museo e in città, dedicata ai bambini tra i 9 e i 18 mesi. Lunedì 16 marzo, dalle 10 alle 12, è la volta di “Esploriamo il mondo insieme: consigli per piccoli viaggiatori”, con una visita alle raccolte etnologiche e un incontro con l’ostetrica, per famiglie con bambini da 0 a 3 anni. Sabato 9 maggio, sempre dalle 10 alle 12, “Supercoloratissimo” conduce i partecipanti tra i dipinti delle collezioni Campori e Sernicoli e si conclude con un laboratorio di manipolazione del colore per bambini dai 6 mesi ai 3 anni.

Dopo la pausa estiva, il ciclo riprende il 19 ottobre, dalle 10 alle 12, con “Sulla tua pelle: prendersi cura dei bambini in modo naturale”, una visita alle raccolte archeologiche seguita da un incontro con ostetrica e naturopata, pensata per famiglie con bambini da 0 a 12 mesi. Il 23 novembre, dalle 10 alle 12, “Facciamo musica: tutto può suonare” porta grandi e piccoli nella sala Le forme del suono e si conclude con un laboratorio sonoro con Tamburhello, per bambini da 0 a 3 anni. Infine il 10 dicembre, dalle 16.30 alle 18, “Impronte di vita: imprimere le proprie orme” propone una visita ai reperti in ceramica delle raccolte archeologiche e un atelier finale per bambini da 0 a 3 anni.

Qui con te si inserisce nella più ampia visione del Museo Civico, che cura attività rivolte a persone da 0 a 99 anni in un’ottica inclusiva e comunitaria. Il museo si propone come luogo di incontro, di benessere e di relazione, dove la cultura diventa occasione di crescita condivisa e di cura delle persone. A rafforzare questa vocazione accogliente contribuisce anche la sala Relax del Museo, inaugurata nel dicembre 2023 in occasione della riapertura delle rinnovate sale dedicate alle collezioni d’arte Campori e Sernicoli. Realizzata nell’ambito dell’importante intervento di consolidamento antisismico e adeguamento degli impianti, la zona relax è uno spazio attrezzato per mamme e neonati, reso possibile grazie al contributo del Club Soroptimist International di Modena all’interno di un programma nazionale Unicef a sostegno dell’allattamento. L’area offre un luogo di riposo e svago per tutti, con comodi pouf, una libreria per bambini e, nei servizi, un pratico fasciatoio per il cambio dei neonati.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito. La prenotazione è consigliata telefonando al numero 059 2033101 oppure scrivendo a ingresso.museocivico@comune.modena.it.