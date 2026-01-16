venerdì, 16 Gennaio 2026
Quattro arresti della Polizia di Stato di Bologna per traffico internazionale di sostanze stupefacenti

Nella prima ore della mattina di ieri, 15 gennaio, la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bologna, ha tratto in arresto, in esecuzione di misura cautelare detentiva, quattro soggetti gravemente indiziati di traffico internazionale di sostanza stupefacente. I quattro destinatari di misura, tutti cittadini italiani di 38, 23, 22 e 21 anni, sono gravemente indiziati di avere organizzato tre importazioni di cocaina dalla Spagna per quantitativi nell’ordine del chilo e mezzo per ogni importazione.

In particolare, uno del gruppo (destinatario della custodia in carcere), all’epoca delle importazioni domiciliato a Barcellona, procacciava i contatti e lo stupefacente organizzando, poi, la trasferta dei tre complici (destinatari della misura degli arresti domiciliari) stabilmente dimoranti, invece, in Italia.

I quattro, di concerto, nella ipotesi investigativa, organizzavano il viaggio Bologna – Barcellona, andata e ritorno, che avveniva di regola con due autovetture: una con funzione di staffetta ed un’altra con il compito di ritirare, in Spagna, il narcotico per poi trasportarlo in Italia, sempre anticipata dall’auto staffetta. A bordo dell’autovettura destinata al ritiro del narcotico, di regola c’erano soggetti reclutati e pagati, per assumersi il rischio del trasporto, dietro il corrispettivo di circa 1000 euro.

La cocaina trattata, in particolare, è emerso essere particolarmente pregiata con un principio attivo nell’ordine del 79%. Nel corso delle operazioni di ieri mattina, gli investigatori hanno rinvenuto 11.000 in contanti.

