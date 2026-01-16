Persone, competenze e benessere: Marazzi Group è Top Employer per il decimo anno consecutivo

Marazzi Group ottiene il riconoscimento Top Employer 2025 per il decimo anno consecutivo, confermando la solidità e la maturità del proprio modello organizzativo, culturale e di gestione delle persone. Un risultato che premia un impegno strutturato e continuo su formazione, sicurezza, inclusione e benessere, pienamente integrato nella strategia e nei processi aziendali.

Nel corso del 2025 il Gruppo ha erogato 13.066 ore di formazione, coinvolgendo 2.315 persone. La formazione dedicata ai percorsi di onboarding, apprendistato e a progetti speciali come Young Tile, programma di apprendimento immersivo ed esperienziale dedicato a dipendenti under 30, rappresenta il 13% del totale delle ore erogate nel 2025, registrando una crescita del 57% rispetto al 2024. Un dato che riflette l’attenzione crescente verso l’inserimento, l’orientamento e lo sviluppo delle nuove generazioni, oltre alla strutturazione di percorsi formativi sempre più integrati fin dalle prime fasi del rapporto con l’azienda.

La formazione definita “Technical” si conferma uno degli ambiti più dinamici, con l’11% delle ore complessive e una crescita del 233% rispetto all’anno precedente. L’incremento è legato in particolare alla formazione specialistica sui macchinari di fabbrica e all’introduzione di percorsi dedicati all’Intelligenza Artificiale, a supporto dell’evoluzione tecnologica e dei processi produttivi.

L’area ESG concentra il 6% delle ore di formazione, con un incremento del 41% rispetto al 2024, e rappresenta uno dei pilastri della strategia HR del Gruppo. In questo ambito si inserisce il programma People-ness, ideato per promuovere una cultura del benessere delle persone a 360, che è stato ulteriormente rafforzato nel 2025 con nuove iniziative dedicate al benessere psicofisico, alla sicurezza e all’inclusione, sviluppate con il supporto di esperti del settore.

Nel corso dell’anno il programma è stato arricchito con percorsi di prevenzione oncologica, con il mese di ottobre dedicato alla prevenzione senologica e urologica e visite specialistiche svolte direttamente in sede, con particolare attenzione agli stabilimenti produttivi. Accanto a queste iniziative, People-ness ha incluso formazione sui temi DE&I, sul benessere finanziario e sulla sicurezza, anche attraverso l’evento di safety comedy.

Accanto alla formazione interna, Marazzi Group conferma il proprio impegno verso il territorio e le nuove generazioni attraverso il programma Welcome to Marazzi for Kids & Schools, realizzato in collaborazione con il Comune di Sassuolo. Nei tre anni scolastici dal 2023 al 2025 il progetto ha coinvolto complessivamente 1.700 studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio sassolese. Per il 2026 è previsto il coinvolgimento di altri 500 studenti, rafforzando ulteriormente il dialogo tra scuola e impresa.

Nel 2025 Marazzi Group presenta un sistema di gestione solido, maturo e ben presidiato, come confermato dagli audit Certiquality sui sistemi Qualità (ISO 9001), Salute e Sicurezza (ISO 45001) e Parità di Genere (PdR 125). Le verifiche hanno evidenziato un modello organizzativo rodato, adeguato alla complessità del Gruppo e capace di supportare efficacemente il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Sul fronte HR e inclusione, il Gruppo si distingue per programmi concreti di supporto alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro, che raggiungono il massimo punteggio di presidio, e per un contratto integrativo solido, sostenuto da risorse dedicate e coerente con le politiche di valorizzazione delle persone.

Particolarmente rilevante la certificazione sulla parità di genere PdR 125:2022, applicata in modo strutturato e diffuso a tutta la popolazione aziendale di Marazzi Group, che si distingue per un risk assessment approfondito, policy chiare e un forte e visibile impegno del management.

“Il riconoscimento Top Employer 2025, insieme alla Certificazione per la Parità di Genere e al percorso di collaborazione con il mondo della scuola, rappresenta per noi la conferma di un cammino di crescita costruito nel tempo. Un percorso fondato su scelte strategiche solide, su una cultura organizzativa sempre più evoluta e su un’attenzione concreta e quotidiana alle persone, che restano il vero motore del Gruppo” – dichiara Leonardo Tavani, Direttore Generale di Marazzi Group.