La Polizia locale di Reggio Emilia in festa per il patrono martedì

Martedì 20 gennaio il Corpo della Polizia locale di Reggio Emilia ricorda il patrono, San Sebastiano martire, con una cerimonia aperta a tutta la cittadinanza che prenderà il via dalla Basilica della Ghiara per concludersi nella storica Sala del Tricolore.
Le celebrazioni inizieranno alle ore 10.30 con la benedizione impartita da monsignor Giacomo Morandi, Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, ai mezzi e agli uomini della Polizia locale schierati in corso Garibaldi per proseguire all’interno della Basilica della Ghiara con la messa presieduta dal Vescovo.
Dalle ore 11.45 le celebrazioni si sposteranno in Sala Tricolore, nella sede del Palazzo del Comune di piazza Prampolini, per il saluto delle autorità con l’intervento del sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e la presentazione della relazione annuale dell’attività del Corpo illustrata dal comandante Italo Rosati.
Hanno già confermato la loro presenza il vicario del prefetto Caterina Minutoli, il questore Carmine Soriente, Orlando Hiromi Narducci comandante provinciale dei Carabinieri, Umberto Maria Palma, comandate provinciale della Guardia di Finanza, Antonio Annechini, comandante dei Vigili del fuoco di Reggio EMilia, Daniele Cottafavi dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, il consigliere Elio Ivo Sassi in rappresentanza della Provincia, assessori e consiglieri del Comune di Reggio Emilia.
In concomitanza con le celebrazioni, nella mattinata di martedì 20 gli uffici del Comando in via Brigata Reggio 28 resteranno chiusi al pubblico. L’attività degli uffici riprenderà regolarmente dalle ore 13.