Iran, lo striscione a sostegno del popolo iraniano sulla facciata di Palazzo d’Accursio

Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
disegno realizzato da Gianluca Costantini

È stato esposto questa mattina sulla facciata di Palazzo d’Accursio uno striscione che esprime il sostegno di Bologna al popolo iraniano, accompagnato dal disegno realizzato dall’artista Gianluca Costantini, sempre impegnato nella difesa dei diritti umani.

















Redazione 1

