Iran, lo striscione a sostegno del popolo iraniano sulla facciata di Palazzo d’Accursio

È stato esposto questa mattina sulla facciata di Palazzo d’Accursio uno striscione che esprime il sostegno di Bologna al popolo iraniano, accompagnato dal disegno realizzato dall’artista Gianluca Costantini, sempre impegnato nella difesa dei diritti umani.
