‘I brutti anatroccoli’ in scena domenica pomeriggio al Teatro di Bomporto

Al Cinema Teatro Comunale di Bomporto domenica 18 gennaio alle ore 17 con lo spettacolo I Brutti Anatroccoli di e con Silvano Antonelli prende il via la programmazione teatrale dedicata a bambini e famiglie.

Compagnia Stilema propone I brutti anatroccoli, ispirato alla fiaba di Andersen. Uno spettacolo poetico e divertente su come rendere una debolezza una forza. Età: dai 3 anni. Linguaggio: Teatro d’attore con oggetti e strumenti musicali.

La programmazione di teatro per famiglie del Cinema Teatro Comunale di Bomporto aderisce a Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone. L’esperienza a teatro di configura quindi come un elisir straordinario, capace di incidere positivamente sul benessere di bambini e famiglie – contribuendo a prevenire o contrastare situazioni di disagio o malessere – sulla coesione e sull’inclusione sociale.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Cinema Teatro Comunale Via Giuseppe Verdi, 8/A Bomporto

Tel 059 800776 WhatsApp: 333 242474 E-mail teatrocomunalebomporto@ater.emr.it

www.ater.emr.it www.comune.bomporto.mo.it

Biglietti

Adulto 7€ – Bambino 5€ – Ridottissimo due o più bambini 4€ con Family&Friends Pass Sciroppo di Teatro® 3€