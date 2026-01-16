venerdì, 16 Gennaio 2026
“Gli stivali di Amanda”: a Guastalla la magia di Rodari in scena per Sciroppo di Teatro

Bassa reggianaGuastallaTeatro
Domenica 18 gennaio al Teatro Comunale “R. Ruggeri”

Il sipario del Teatro Comunale “R. Ruggeri” si apre su un nuovo appuntamento della rassegna Sciroppo di Teatro, la rassegna teatrale dedicata a bambini e bambine dai 3 anni in su e alle loro famiglie, promossa dal Centro per le Famiglie Bassa Reggiana in collaborazione con la Fondazione Ater e la Regione Emilia Romagna. Presentata come “la medicina eccezionale per potersi emozionare” e “curare tutta la famiglia”, l’iniziativa propone un calendario di sei spettacoli in scena tra il Teatro Ruggeri di Guastalla e il Teatro Tagliavini di Novellara.

Domenica 18 gennaio alle ore 16:30, la Compagnia Teatrale Mattioli presenterà al Ruggeri di Guastalla “Gli stivali di Amanda”, uno spettacolo delicato e profondo liberamente ispirato a “Teresin che non cresceva” del maestro Gianni Rodari.

 

LA STORIA: IL CORAGGIO DI DIVENTARE GRANDI

In un piccolo paese, tra campi di papaveri, margherite e il cicaleccio estivo, vive Amanda. Ha tre amici inseparabili, una famiglia che la ama e un paio di stivali azzurri come il cielo. Ma quando Amanda si scontra con l’ingiustizia del mondo, prende una decisione drastica: smettere di crescere.

Mentre i suoi amici cambiano e i loro stivali diventano sempre più grandi, Amanda resta piccola. Saranno solo l’esperienza, l’avventura e la scoperta dell’altruismo a svelarle che crescere non è una perdita, ma una conquista meravigliosa.

Interpretato da Monica Mattioli e Roberto Boer, lo spettacolo utilizza il linguaggio del teatro d’attore e d’oggetti. Al centro della scena domina una grande balla di fieno che si anima di voci, corpi e musiche, diventando il cuore pulsante del paese e dei sogni dei bambini. Una narrazione divertente e poetica, capace di parlare ai piccoli dai 4 anni in su e di emozionare gli adulti.

 

Età consigliata: dai 4 ai 10 anni

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Intero: 7,00 €

Ridotto (fino a 14 anni): 5,00 €

Speciale Sciroppo di Teatro: 3,00 € per i possessori del voucher dei pediatri (fino a un massimo di 6 ingressi).

Prenotazioni: tel. 0522/839756 – 761 email: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it

















