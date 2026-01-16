Fiorano, biblioteca “Monelli”: numeri in aumento e grande partecipazione nel 2025

Resta alto anche nel 2025 il gradimento per i servizi e le iniziative dedicate a adulti e bambini proposti dalla biblioteca comunale di Fiorano Modenese “Paolo Monelli”, presso il BLA (Biblioteca, Ludoteca e Archivio storico).

Nell’anno appena trascorso sono stati 25.668 i prestiti richiesti (erano 25.194 nel 2024), un dato questo in continuo aumento negli ultimi quattro anni che rende merito al buon lavoro della struttura e degli operatori e che supera abbondantemente quello degli anni pre-Covid, quando i prestiti ammontavano a circa 20 mila all’anno.

La metà dei libri in prestito è stata richiesta da ragazzi (12.566), un dato questo che resta significativo, favorito dai progetti scolastici che si svolgono nel corso dell’anno in biblioteca e che fanno ben sperare riguardo all’apprezzamento della lettura e del libro cartaceo anche tra i nativi digitali. In particolare nel 2025 sono stati realizzati 8 progetti di qualificazione scolastica che hanno coinvolto 14 sezioni di scuola dell’infanzia (294 alunni), 22 sezioni della primaria con 346 alunni e 25 sezioni di scuola secondaria (495 studenti).

Ai progetti scolastici si aggiungono poi i 31 incontri gratuiti dedicati alla lettura e narrazione, specifici per minori, organizzate in biblioteca lo scorso anno, che hanno visto la partecipazione di 523 tra bambini e ragazzi.

Il libro più richiesto in prestito dai ragazzi, nel 2025, è stato “Ridere” di Pera Toons, un fumetto divertente che racconta la storia di tre ragazzi che dovranno usare tutto il loro ingegno per sventare un losco piano. Un’avventura piena di mistero, colpi di scena e, soprattutto, risate. Mentre i libri più richiesti in prestito dagli adulti sono stati: “Tatà” di Valérie Perrin e “Meglio di niente: un’avventura del commissario Bordelli” di Marco Vichi.

In crescita anche il dato dei nuovi utenti registrati nel 2025 (253) che vanno ad incrementare il numero dei fruitori attivi della biblioteca, ossia coloro che nel corso dell’anno hanno richiesto almeno un prestito, per un totale di 3.231 utenti, in aumento rispetto ai 2.745 del 2024.

Sono state 21 poi le iniziative a libero accesso e gratuite dedicate dalla biblioteca comunale di Fiorano Modenese agli adulti, come gruppo di lettura (10 incontri), le rassegne “Monografie” e “Un’ora al BLA”, “Il mondo nuovo”, che hanno visto la partecipazione di 591 persone, in totale.

Sono stati 939 i nuovi testi acquistati o ricevuti in donazione, che hanno incrementato il patrimonio librario della biblioteca “paolo Monelli”, nel 2025.

La sala studio continua a essere apprezzata e frequentata, soprattutto da studenti universitari che si recano al BLA anche da altri Comuni, trovando particolarmente confortevole la biblioteca fioranese. Anche l’opportunità di usufruire di diversi servizi quali la consegna autonoma dei testi attraverso il box predisposto all’esterno o la modalità di prestito take away, per cui i lettori possono prenotare il libro desiderato via mail, telefonicamente o tramite BiblioMo, e passarlo a ritirare entro una settimana, sta continuando ad incentivare l’abitudine alla lettura dei cittadini fioranesi e non solo.

“I dati del 2025 confermano la Biblioteca “Paolo Monelli” come uno dei cuori culturali pulsanti della nostra citta. I numeri in crescita rendono evidente come il ruolo della biblioteca si sia rafforzato, diventando sempre più uno spazio di riferimento per studiare, leggere, incontrarsi e crescere. Particolarmente significativo è il coinvolgimento di bambini e ragazzi, che rappresentano metà dei prestiti complessivi. Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di rete con le scuole e di una progettazione educativa che accompagna i più giovani alla scoperta del piacere della lettura, anche in un’epoca dominata dal digitale.

Il BLA si conferma inoltre come un luogo aperto e inclusivo, capace di offrire opportunità di approfondimento culturale anche agli adulti, attraverso gruppi di lettura, rassegne e incontri che hanno visto una partecipazione ampia e diversifica. La crescita degli utenti attivi e dei nuovi iscritti dimostra che sempre più persone riconoscono la biblioteca come uno spazio di riferimento.

La biblioteca è ‘un organismo vivo’: uno spazio che cresce con la comunità, ne riflette i bisogni, si modula seguendo i cambiamenti e contribuisce a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla conoscenza. I numeri del 2025 ben descrivono come la biblioteca ‘Paolo Monelli’ sappia esprimere questa funzione di alto valore culturale e sociale, grazie alla qualità dei suoi servizi e alle sue proposte innovative“, sottolinea l’assessora alla Cultura del Comune di Fiorano Modenese, Marilisa Ruini.