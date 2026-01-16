venerdì, 16 Gennaio 2026
Centro per le famiglie di Modena, riprendono gli appuntamenti per neogenitori e giovani coppie

Modena
Una passata edizione di “Passeggini in passeggiata”

Una camminata itinerante con famiglie e passeggini e l’incontro di presentazione del percorso di arricchimento della relazione di coppia “Attenti a noi due”. Con questi appuntamenti in programma a gennaio prende il via il 2026 del Centro per le Famiglie del Comune di Modena: un anno, come sempre, ricco di eventi pensati per sostenere la genitorialità e promuovere reti di solidarietà, scambio interculturale e generazionale tra adulti e famiglie.

Si comincia giovedì 22 gennaio con “Passeggini in passeggiata”, una camminata itinerante rivolta a coppie in attesa, mamme e papà con bambine e bambini da 0 a 36 mesi. Il ritrovo è alle ore 9.30 presso il Parco Ducale Estense (ingresso di Corso Canalgrande) con arrivo alla Biblioteca Delfini, in Corso Canalgrande 103. La passeggiata è pensata come un momento di incontro e condivisione tra coppie in attesa e genitori, muniti di fascia o passeggino, per scoprire servizi e luoghi della città. Durante il percorso sarà presente una pediatra di famiglia, con cui sarà possibile confrontarsi su temi legati all’educazione digitale e al benessere in famiglia.

Per quanto riguarda “Attenti a noi due”, l’incontro di presentazione del percorso rivolto a coppie che vivono insieme da poco tempo, che stanno progettando di farlo oppure di neogenitori, è in programma venerdì 23 gennaio alle ore 18.30 presso la sede del Centro per le Famiglie, in via del Gambero 77. L’obiettivo dell’iniziativa, che si è tenuta anche nel 2025, è costruire un gruppo di coppie che, guidato da un tutor esperto, si incontrerà una volta al mese, in quattro weekend da febbraio a maggio, dedicando tempo alla cura della relazione di coppia e alla condivisione di esperienze e riflessioni sulla vita a due. È previsto il servizio di baby-sitting. Le iniziative sono tutte gratuite su iscrizione. Per informazioni e per iscriversi visitare il sito www.mediandoweb.it/centro-per-famiglie/ o contattare il numero 059 8775846.

















