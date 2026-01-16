Castelfranco Emilia, uomo arrestato in flagranza per furto in due esercizi commerciali

Ieri sera, 15 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Spilamberto hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 48 anni di origine ghanese, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, responsabile di un furto aggravato.

L’intervento è scaturito da una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, che ha richiesto l’intervento dei militari presso un esercizio commerciale di via Archimede, poiché l’addetto alla vigilanza aveva sorpreso l’uomo mentre tentava di allontanarsi dal punto vendita, dopo aver sottratto alcuni capi di abbigliamento.

A seguito della perquisizione personale, i Carabinieri rinvenivano anche diversi prodotti per la cura della persona, rubati poco prima da un altro esercizio commerciale, situato nella medesima strada. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Oggi, in sede di udienza con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, disponendo la misura del divieto di dimora nel comune di Modena e nella relativa provincia.