Bando Social sport, le famiglie carpigiane possono presentare domanda

Da oggi, venerdì 16 gennaio e fino al 21 marzo, le famiglie carpigiane interessate possono presentare domanda di contributo per la pratica sportiva di figli e figlie attraverso il bando Social sport del Comune di Carpi.

Il progetto, attivo da oltre dieci anni, sostiene la pratica sportiva di ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni, con un’estensione fino ai 26 anni per persone con disabilità, appartenenti a famiglie residenti a Carpi e con un Isee massimo di 16 mila euro.

Il contributo copre fino al 50 per cento del costo sostenuto dalle famiglie per l’iscrizione ad attività sportive e corsi di associazioni e società sportive riconosciute dal Coni, che si svolgono nella stagione sportiva in corso, per una sola disciplina. L’importo massimo del voucher è di 130 euro per ciascun figlio e di 300 euro a famiglia. Le singole erogazioni saranno determinate in modo proporzionale al numero di domande ammesse, in relazione alla disponibilità economica complessiva (pari a 20 mila euro).

Le domande devono essere presentate esclusivamente utilizzando il modulo on line, pubblicato, insieme al bando, sul sito del Comune di Carpi (www.comune.carpi.mo.it/carta-dei-servizi/progetto-social-sport-2024-25-contributi-per-la-pratica-sportiva/), con accesso tramite credenziali Spid. Ogni nucleo familiare dovrà presentare una sola domanda complessiva per tutti i figli per i quali si richiede il contributo.

Il bando Social sport fa parte delle politiche di welfare sportivo attuate dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di offrire a un maggior numero di ragazze e ragazzi l’opportunità di praticare una disciplina sportiva, anche come forma di aggregazione sociale e di inclusione, riconoscendo il valore generato dalle società e associazioni sportive che operano sul territorio.