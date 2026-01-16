venerdì, 16 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaA Bologna un incontro sul ruolo della società civile nella costruzione di...





A Bologna un incontro sul ruolo della società civile nella costruzione di un futuro di pace tra Palestina e Israele

BolognaSociale
Tempo di lettura Less than 1 min.

Appuntamento lunedì 19 gennaio al Modernissimo. Accesso libero su prenotazione per il dialogo tra Maoz Inon e Aziz Abu Sarah

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Maoz e Aziz (immagine fornita dal Comune di Bologna)

Un momento di dialogo e riflessione sul ruolo della società civile nella costruzione di un futuro di pace tra Palestina e Israele: è “Rise for peace”, l’iniziativa promossa dal Comune di Bologna in programma lunedì 19 gennaio alle 18 al Cinema Modernissimo.

Interverranno Maoz Inon e Aziz Abu Sarah, due persone oggi fortemente impegnate nel diffondere il messaggio che la pace è possibile e la speranza è un’azione.

Maoz Inon, imprenditore israeliano che ha perso entrambi i genitori nell’attacco del 7 ottobre 2023, e Aziz Abu Sarah, palestinese che ha perso il fratello durante la detenzione in carcere da parte dei soldati israeliani, hanno trasformato il loro dolore in un impegno pubblico per la riconciliazione e la pace.

All’incontro saranno presenti il sindaco Matteo Lepore e Benedetto Zacchiroli, presidente di Unesco Iccar – International coalition of inclusive and sustainable cities.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, con iscrizione al form online in questa pagina:
https://www.comune.bologna.it/novita/notizie/rise-for-peace-palestina-israele

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.