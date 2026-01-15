Chiusa via Petroni nel tratto da piazza Verdi a via Acri

Questa mattina, poco dopo le 12, l’autista di una navetta Tper linea C ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro la colonna del portico tra piazza Verdi e l’incrocio con via Petroni.

A causa del danneggiamento della colonna, sono stati dichiarati non fruibili dai Vigili del Fuoco il civico 38 di via Petroni e il civico 4 di piazza Verdi, con il conseguente allontanamento di circa 30 persone che non hanno avuto necessità dell’intervento dei servizi sociali.

Via Petroni è stata chiusa da piazza Verdi fino a via Acri. La circolazione provvisoria è prevista da via Zamboni attraverso Piazza Verdi, via dei Bibiena e via Acri, con inversione del senso di marcia dell’ultimo tratto di quest’ultima fino a via Petroni. L’accesso ai passi carrai del tratto chiuso di via Petroni, sarà possibile da via Acri svoltando a destra.