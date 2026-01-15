Tram: lunedì si insedia il cantiere per realizzare una nuova piazza pedonale a Porta San Felice

Prendono il via le operazioni per la riqualificazione dell’area adiacente a Porta San Felice dove, grazie alla realizzazione della tranvia, prenderà vita una nuova piazza pedonale, offrendosi come punto di partenza privilegiato per una delle passeggiate più frequentate sotto i portici di Bologna.

I lavori inizieranno lunedì 19 gennaio con il rifacimento dei sottoservizi, la posa della nuova pavimentazione e interventi di manutenzione programmata legati all’isola ecologica esistente in capo ad Hera. Tale intervento complessivo restituirà alla città un nuovo spazio pubblico pedonale, dotato anche di parcheggi riorganizzati (20 i posti auto più uno stallo riservato alle persone con disabilità). L’intervento non comporterà modifiche alla circolazione automobilistica mentre, per pedoni e ciclisti (con bici a mano) si dovrà aggirare il cantiere utilizzando i portici.

Novità anche in zona Stazione Centrale dove il cantiere del tram sul ponte Matteotti, avendo concluso in tempi record le prime due fasi, si prepara alla posa delle rotaie. Il calendario prevede un primo intervento nella notte di mercoledì 21 gennaio, quando sarà temporaneamente interdetta la circolazione verso i viali nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5; subito dopo, ovvero da giovedì 22, il cantiere tornerà al centro del cavalcavia, conservando una corsia per senso di marcia ai lati del ponte.

Di minor impatto temporale, ma non meno importante, l’intervento sui sottoservizi programmato su viale Pietramellara, davanti al parcheggio delle biciclette della stazione, già a partire dal weekend (sabato 17); qui si lavorerà solo fino a mercoledì 21 occupando la preferenziale e una piccola porzione della corsia centrale.

Sempre nella prossima settimana prenderanno il via le attività legate alla Fase 1 di cantiere presso l’incrocio tra viale Sandro Pertini e via Prati di Caprara. Tale fase inizierà martedì 20 in coda a quella preliminare già avviata, e comporterà restringimenti di carreggiata lungo tutte le direttrici dell’incrocio. Le attività consentiranno il completo rifacimento dei sottoservizi interferenti e successivamente la costruzione della sede tranviaria.

Gli interventi per il trasporto e la posa delle rotaie

I lavori di posa dei binari in programma nei prossimi giorni sono localizzati: