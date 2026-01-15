Sostituzione massiva dei contatori a Luzzara

Sarà avviata dalla seconda metà gennaio nel comune di Luzzara l’attività di sostituzione massiva dei misuratori acqua con contatori di nuova generazione statici, che permettono la telelettura dei consumi con tecnologia NBIOT.

L’attività si protrarrà fino a fine maggio 2026 e prevede la sostituzione su 2.166 pdf.

L’installazione verrà eseguita dalla ditta incaricata ENER SERVICE GAS Srl, che invierà agli utenti le lettere informative e, a seguire, concorderà con questi ultimi eventuali appuntamenti.

L’intervento potrà richiedere una breve sospensione dell’erogazione dell’acqua per il tempo strettamente necessario alla conclusione del lavoro di cambio del contatore e non comporterà alcun costo per i cittadini, a cui non potrà in alcun modo essere chiesto denaro per la realizzazione dell’intervento.

Gli operatori addetti alla sostituzione saranno riconoscibili perché dotati di tesserino con indicato il proprio nome e cognome, numero identificativo, logo della società, oltre che di una pettorina ad alta visibilità.