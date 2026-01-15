Scuole, “per Alex, continuate in ciò che è giusto”: c’è ancora tempo per partecipare al bando di concorso rivolto agli studenti su pace, ecologia e non violenza

A Reggio Emilia proseguono le iniziative del progetto “Alex” dedicato alla figura di Alexander Langer, promosso dal Comune in collaborazione con il mondo dell’associazionismo e la Fondazione Langer Stiftung di Bolzano, dedicato al lascito intellettuale dell’ecologista fortemente impegnato per la pace, la cura dell’ambiente e la convivenza dei popoli.

Scolaresche, studenti singoli e riuniti in gruppi possono ancora partecipare al bando di concorso “Per Alex: continuate in ciò che è giusto” rivolto alla popolazione studentesca delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dell’Università e delle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è infatti prorogato al 31 gennaio 2026.

Il bando ha l’obiettivo è di stimolare la riflessione e la creatività delle giovani generazioni su temi già cari a Langer e cruciali anche per il nostro tempo stimolando la realizzazione di elaborati che promuovano la conversione ecologica, il rispetto dei diritti umani, la nonviolenza e la valorizzazione delle diversità culturali.

All’interno del bando sono previste due categorie: lavori collettivi scolastici, riservata a ragazzi minorenni (presentato dal docente della classe) ed elaborati individuali o di gruppo per studenti maggiorenni di scuola secondaria di secondo grado o iscritti a corsi universitari e AFAM. Gli elaborati possono essere presentati in diverse forme: testi (saggi, relazioni, articoli, narrazioni, poesie e altro), opere o installazioni artistiche come musica, grafica, fotografie, arti plastiche e multimediali (le produzioni audio video non dovranno superare la durata massima di 5 minuti).

Le domande e la relativa documentazione vanno inviate compilando l’apposito form online: https://www.comune.reggioemilia.it/amministrazione/documenti-e-dati/avvisi-e-bandi/altri-bandi/bando-di-concorso-per-alex-continuate-in-cio-che-e-giusto

Inoltre, fino alla fine del mese di gennaio è possibile visitare la mostra “Utopie Concrete”, dedicata ad Alex Langer, allestita presso l’atrio del Liceo Classico Ariosto di Reggio Emilia, in pizzetta Pignedoli 2.